Custo construção civil sobe 0,43% em janeiro O custo nacional da construção civil apresentou variação de 0,43% em janeiro ante 0,48% registrado em dezembro, segundo divulgou hoje o IBGE. A taxa em 12 meses ficou em 6,68%. O custo nacional por metro quadrado passou para R$ 545,47 em janeiro, sendo R$ 319,04 relativos aos materiais e R$ 226,43 à mão-de-obra. Ainda em janeiro, a parcela dos materiais subiu 0,55% e o componente de mão-de-obra registrou aumento de 0,27%. Região Nordeste registrou o maior índice mensal O Nordeste apresentou o maior índice regional em janeiro (0,88%), resultado pressionado pelos reajustes salariais nos estados do Maranhão e Piauí. Os demais resultados regionais ficaram bem abaixo: 0,40% no Norte; 0,34% no Sudeste; 0,23% no Centro-Oeste e 0,09% no Sul. A região Norte, com 7,77%, registrou o acumulado mais alto em doze meses. Os demais acumulados neste período foram: 7,25% (Nordeste); 6,50% (Sudeste); 6,31% (Sul) e 5,56% (Centro-Oeste). Entre os estados, Maranhão e Piauí foram os destaques. Com os reajustes salariais das categorias profissionais da construção civil, o estado do Piauí registrou o maior índice mensal (3,98%), seguido do Maranhão (3,26%). A menor variação de janeiro (0,06%) foi no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os estados do Amapá e Piauí apresentaram os acumulados mais elevados em doze meses: 11,20% e 10,01%, respectivamente.