Custo da cesta básica do paulistano sobe 1,15% em março O valor da cesta básica do paulistano apresentou alta de 1,15% em março em relação a fevereiro, mostrou pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 12, pela Fundação Procon-SP, realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). De acordo com o levantamento, o preço médio passou de R$ 212,10 em 28 de fevereiro, para R$ 214,54 em 30 de março. No ano, a cesta básica teve diminuição de 0,35% (base em 28 de dezembro do ano passado) e, nos últimos 12 meses, a queda registrada foi de 3,39% (base 30 de março de 2006). De acordo com a pesquisa, o grupo higiene pessoal puxou alta registrada no período, com aumento de 2,66%, seguido por alimentação, que teve um crescimento de 1,09% e, na terceira colocação, o grupo limpeza com alta de 0,29%. Dos 31 produtos pesquisados pelo Procon-SP, 18 apresentaram alta, 11 diminuíram de preço e dois permaneceram estáveis. A maior variação do mês foi registrada pela batata, que subiu 43,18% em março. De acordo com os técnicos da fundação, o aumento pode estar associado a uma retração da oferta, por causa da retirada maciça do produtos do mercado. O baixo preço pago ao produtor entre novembro de 2006 e fevereiro de 2007 agravou ainda mais essa situação. Os produtores tiveram um prejuízo com a superoferta do produto no mercado e, conseqüentemente a isso, o preço da batata foi reduzido. Altas As altas registradas no mês foram lideradas, depois da batata, pela cebola (25,77%), queijo mussarela fatiado (quilo), com 8,08% e ovos brancos (a dúzia), com 7,73%. Segundo os técnicos do Procon, a alta dos preços da cebola já era prevista, pois o Sul do País passou a ser o principal abastecedor do mercado em fevereiro e março devido a finalização da safra nordestina. Na pesquisa de cesta básica, na categoria de derivados, o queijo mussarela registrou aumento de preço no mês de março depois de quatro meses consecutivos de queda. A melhora se deve a alta do preço do leite em função da queda na oferta. O excesso de chuvas também prejudicou a produtividade do produto. Dentre os produtos que contribuíram para a alta da cesta básica está o ovo de galinha, na quarta colocação. Segundo a pesquisa, os principais motivos que refletiram a disparada dos preços desse produto foram a menor oferta sazonal e a expectativa de aquecimento da demanda na semana da Páscoa. Outro fator observado, é uma tendência da redução da produção de ovos, como estratégia de elevação dos preços. Este movimento já está sendo sentido no varejo desde fevereiro, apontado na pesquisa de cesta básica nos últimos dois meses.