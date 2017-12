Custo da cesta básica em São Paulo cai 2,86% em junho O custo da cesta básica da cidade de São Paulo apresentou queda de 0,47% nesta segunda-feira, de acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP. O preço médio da cesta básica, que era de R$ 208,44 na sexta-feira, passou para R$ 207,47. O grupo Alimentação apresentou variação de -0,47%; o grupo Limpeza, -0,19%; e o grupo Higiene Pessoal, -0,69%. Com este resultado, a cesta encerrou o mês com uma queda de 2,86%. No ano, o preço da cesta básica apresenta retração de 0,45%. No Plano Real, a alta chega a 94,99%. Hoje, dos 68 itens pesquisados, 16 tiveram alta, 33 baixaram de preço e 19 permaneceram estáveis. O custo mínimo encontrado pela pesquisa para a cesta foi de R$ 148,56 e o máximo R$ 290,85, revelando diferença de 96%.