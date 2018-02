Custo da cesta básica no Rio aumentou 13% em 2007 O custo da cesta de compras na cidade do Rio de Janeiro aumentou 13,13% em 2007, segundo a Fecomércio-RJ. Foi a maior alta desde 2002, quando a inflação na cesta básica foi de 23,21% na capital fluminense. Em 2006 o custo da cesta de compras teve queda de 3% no Rio. Em comunicado, a instituição informa que a média no custo da cesta foi de R$ 338,62 no ano passado, em comparação com o valor de R$ 299 no ano anterior. Por produtos, a Fecomércio-RJ informou que, entre os destaques de elevação de preços no ano passado, estão os da batata (97,61%), da cebola (75,10%), do leite em pó (62,90%) e do feijão (39,71%). Porém, em 2007, também houve quedas expressivas nos preços de tomate (-29,48%), açúcar refinado (-21,76%), sabão em pó (-7,93%) e cenoura (-4,49%). Na avaliação por faixas de renda, o avanço no custo da cesta foi sentido tanto por famílias que recebem até 8 salários mínimos, com uma alta de 12,73%, quanto por aquelas que têm rendimento acima dessa faixa, que perceberam uma elevação 13,42% no custo da cesta no ano. O levantamento da Fecomércio-RJ abrange variações de preços de 39 itens (32 de alimentação, 4 de higiene e 3 de limpeza), de maior peso no orçamento, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.