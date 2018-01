Custo da cesta de compras no RJ caiu 0,87% em julho O custo da cesta de compras em julho na cidade do Rio de Janeiro caiu 0,87% ante junho, segundo informou hoje a Fecomércio-RJ. De acordo com comunicado divulgado pela instituição, foi a segunda queda consecutiva no custo da cesta, que também registrou taxa negativa em junho, de 2,20%, ante maio. Com o resultado, o custo da cesta no mês em julho ficou em R$ 303,18, ante montante de R$ 305,84 apurado em junho. A Fecomércio-RJ informa que os produtos que mais influenciaram a queda no custo da cesta, no mês, foram os recuos de preços em batata (-22,81%); óleo de soja (-8,22%) e cenoura (-6,37%). Em contrapartida, a cebola foi, pelo segundo mês seguido, o produto que ficou mais caro no mês, com alta de preço de 11,89%. Na análise por faixas de renda, o custo da cesta para as famílias com renda abaixo de 8 salários-mínimos mensais caiu 0,95% em julho. No grupo de famílias que recebem acima desse valor foi apurada uma redução menos intensa no custo da cesta, de 0,81%, no mês. Resultado semestral A Fecomércio-RJ informou ainda que, no primeiro semestre desse ano, o custo da cesta de compras acumula alta de 1,22%. Nos últimos 12 meses até julho, a alta é de 0,85%. A pesquisa abrange as variações de preços de 39 produtos com os maiores pesos no orçamento, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.