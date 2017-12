Custo da cesta de compras no RJ caiu 1,01% O custo da cesta de compras das famílias do município do Rio de Janeiro caiu 1,01% na terceira semana de novembro (entre os dias 17 e 23), segundo informou hoje o Instituto Fecomércio-RJ. Com a redução, o valor médio da cesta passou de R$ 301,12 para R$ 298,07, de acordo com o comunicado da instituição. Na análise mensal (período entre 23 de outubro e 23 de novembro), o custo das cestas também caiu, em 2,73%. Para o instituto, os hortifrutigranjeiros contribuíram intensamente para a redução do custo da cesta de compras, tanto na avaliação semanal quanto na mensal. Na semana, os produtos que mais caíram de preço foram: tomate (-11,59%), cebola (-9,78%), batata (-7,29%) e cenoura (-5,25%). Em contrapartida, as maiores altas de preços foram observadas na lingüiça (2,31%) e na maçã (1,44%), sendo que a queda no custo da cesta atingiu todas as faixas de renda na terceira semana de novembro. Na avaliação do período mensal, os produtos que mais caíram de preço foram: tomate (-30,47%), cebola (-29,33%), cenoura (-21,72%) e batata (-12,35%). Em contrapartida, as maiores altas de preços foram observadas na maçã (8,34%) e na lingüiça (5,05%). Renda No período mensal, as famílias com renda entre três e cinco salários mínimos foram aquelas cujas cestas registraram a maior queda, de 3,29% em média. O instituto informou ainda que o custo da cesta de compras acumula alta média de 2,33% este ano. As famílias com rendimento entre oito e dez mínimos foram as que mais aumentaram seus custos, gastando 2,85% a mais. Nos últimos 12 meses, o custo da cesta acumula alta menor, de 1,87%. A pesquisa da cesta de compras reflete as variações de preços dos 39 produtos com o maior peso no orçamento de famílias pertencentes a dez diferentes faixas de renda.