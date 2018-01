Custo da cesta de compras no RJ sobe 0,22% O custo da cesta de compras das famílias do município do Rio de Janeiro subiu 0,22% na terceira semana de julho (entre os dias 16 e 22 de julho), mesmo porcentual registrado na semana imediatamente anterior. A informação foi divulgada na manhã de hoje pelo Instituto Fecomércio-RJ, em sua pesquisa semanal sobre o tema. De acordo com a entidade, no período, o valor médio da cesta de compras passou de R$ 300,06 para R$ 300,72. No período mensal, entre 24 de junho e 22 de julho, o custo médio da cesta subiu 1,71%, porcentual inferior ao de 1,91% apurado no período de 30 dias imediatamente anterior, terminado na segunda semana do mês. Na terceira semana de julho, as altas de preços mais expressivas foram registradas em banana prata (6,84%), cebola (6,48%) e batata (6,22%). Já as quedas de preço mais expressivas foram observadas em tomate (-5,49%), cenoura (-3,85%) e lingüiça (-3,26%). Estudo por renda A alta de custos atingiu todas as faixas de renda na terceira semana de julho, sendo que o maior aumento foi verificado para as famílias com rendimento mensal entre 15 e 20 salários mínimos, cuja cesta apresentou alta média de 0,33%. Nos resultados acumulados, o Instituto informou que o custo da cesta de compras acumula alta média de 3,24% no ano. Em relação aos últimos 12 meses, a cesta apresentou alta nos custos de 4,07%. A pesquisa reflete as variações de preços de 39 produtos de maior peso no orçamento, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.