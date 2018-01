Custo da cesta de compras sobe 0,28% no Rio O custo da cesta de compras no município do Rio de Janeiro subiu 0,28% na terceira semana de janeiro. O dado foi divulgado pelo Instituto Fecomercio-RJ, que anunciou que o custo da cesta de compras passou de R$ 311,88 para R$ 312,76, da segunda semana para a terceira semana do mês. Na segunda semana, o custo da cesta havia registrado alta de 0,52% ante a semana anterior. De acordo com o instituto, as elevações de preços que mais influenciaram a alta no custo do indicador, nesta última análise, foram lingüiça (5,69%), maçã (5,30%) e açúcar refinado (4,0%). Em contrapartida, houve quedas de preços em tomate (-8,26%); ovo de galinha (-4,10%); e frango (-3,08%). Faixas de renda Na análise por faixas de renda, o custo registrou elevação mais intensa entre as famílias que recebem acima de 30 salários (0,37%). As famílias com renda de até 2 mínimos, por sua vez, registraram o aumento de preços menos intenso no período (0,14%). Na análise mensal, o custo da cesta acumula elevação de 2,35%. Em 12 meses, até a terceira semana de janeiro, o preço do indicador subiu 2,69%. A pesquisa da Cesta de Compras abrange as variações de preços de 39 produtos com os maiores pesos no orçamento, consumidos por famílias de dez diferentes faixas de renda.