Custo da construção civil aumentou 6,18% O custo nacional da construção civil, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta de 6,18% em 2000, fechando o ano em R$ 323,96 por metro quadrado. Em dezembro, o aumento foi de 0,34%%, praticamente igual ao índice de novembro, que foi de 0,35%. No ano, os índices acumulados nas regiões Nordeste e Norte foram de 6,97% e 6,29%, acima da média nacional, que é de 6,18%. Abaixo desta média ficaram as regiões Centro-Oeste, com 6,09%; Sudeste, com 5,95% e Sul, com 5,60%. O Nordeste continua com o custo médio mais baixo, de R$ 291,65 por metro quadrado, e o Sudeste, o mais caro, de R$346,61. Nos Estados, Roraima terminou o ano com o custo mais elevado, de R$ 403,54. O menor custo coube ao Piauí, de R$ 253,06. No Espírito Santo, observou-se o maior aumento no custo da construção no período de janeiro a dezembro, com índice de 10,69%. O Estado tem, no entanto, o custo mais barato da região Sudeste (R$ 272,53).