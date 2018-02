Custo da construção civil cai em agosto ante julho O Índice Nacional da Construção Civil manteve em agosto "o comportamento de desaceleração observado desde junho", segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice registrou variação de 0,28% em agosto, recuando 0,13 ponto percentual em relação a julho (0,41%). Em agosto de 2005, o índice foi de 0,34%. No ano, o índice da construção acumula alta de 3,82% e em 12 meses, de 5,01%. O custo nacional por metro quadrado passou de R$ 562,30 em julho para R$ 563,88 em agosto, sendo R$ 325,63 relativos aos materiais de construção e R$ 238,25 à mão-de-obra. A parcela dos materiais variou 0,45%, ficando 0,17 ponto percentual acima do índice de julho (0,28%). Por outro lado, a mão-de-obra recuou 0,53 ponto percentual, passando de 0,58% em julho para 0,05% em agosto. No ano, os materiais acumulam alta de 2,63%, ficando abaixo da taxa do mesmo período de 2005 (5,13%). Para a mão-de-obra, o percentual é 5,50%, também abaixo do de 2005 (6,67%). Nos últimos 12 meses, as variações são de 3,85% (materiais) e 6,64% (mão-de-obra). O INCC mede a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços atualizados pelo setor de construção civil.