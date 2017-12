Custo da construção civil cai em fevereiro Ficou mais barato construir em fevereiro. É isso o que aponta o índice do Custo Nacional da Construção Civil (CNCC), divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), detalhando que, no mês passado, o indicador ficou 0,31% mais caro, ante variação de 0,43% em janeiro. A queda também foi verificada tomando como base o mesmo período de 2005, quando a inflação foi de 0,65%. No primeiro bimestre deste ano, a variação está acumulada em 0,74%. Nos últimos 12 meses, em 6,31%. Em reais, o custo nacional por metro quadrado ficou em uma média de R$ 547,14 em fevereiro, sendo R$ 319,85 relativos aos materiais e R$ 227,29 a mão-de-obra. Os materiais também ficaram mais baratos. Em janeiro, a variação do custo estava em 0,55%, passando para 0,25% mês passado. O aumento ficou a cargo da mão-de-obra: de 0,27% para 0,38%. Acumulado No acumulado de 2006, os materiais subiram 0,80%, bem abaixo do índice de igual período de 2005, quando a inflação foi de 1,45%. Para a mão-de-obra, o acumulado foi de 0,65%, também abaixo do 0,27% registrado em 2005. Região Em termos regionais, pressionado pelo resultado da Bahia, o Nordeste teve a maior alta, com 0,69%. O Norte ocupa a segunda posição com índice, com 0,41%. Os demais resultados, todos abaixo do índice nacional, de 0,31%, foram: 0,22% no Sul; 0,18% no Centro-Oeste e 0,12% no Sudeste. Este texto foi alterado às 11h09 com complemento de informações