Custo da construção civil em SP subiu 0,61% em setembro O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista aumentou 0,61% em setembro, em comparação a agosto. O CUB é o índice oficial, elaborado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (SindusCon-SP), e mostra a variação mensal dos custos do setor, para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil. O CUB registra até agora alta de 7,18% no ano. No acumulado de doze meses, a variação é de 7,65%.A elevação em setembro foi "puxada" pela incremento dos preços dos materiais de construção, que sofreram aumento médio de 1,31%. Os custos das construtoras com a mão-de-obra mantiveram-se estáveis (+0,03%). A média ponderada entre essas variações resultou no CUB de 0,61%. No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista foi de R$ 867,59 por metro quadrado. Dos 70 insumos da construção que têm os preços pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 35 tiveram em setembro variação superior à do IGP-M, que foi de 0,69%.