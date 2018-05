Custo da construção civil em SP tem alta de 1,39%

No acumulado do semestre, a alta foi de 6,32%. Em 12 meses, o indicador apresenta acréscimo de 7,5%. Na avaliação do Sinduscon-SP, o aumento deve-se ao reajuste determinado pelas convenções coletivas de trabalho para os salários. Em junho, os custos com mão de obra subiram 1,96% em relação a maio. Os salários dos engenheiros aumentaram 4,62%. Os custos com materiais de construção registraram acréscimo de 0,33% na mesma base de comparação. No período, 9 dos 41 insumos da construção pesquisados variaram acima do Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) do mês, que ficou em 0,75%.