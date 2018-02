Custo da construção civil fica estável em agosto O Custo Unitário Básico de Construção (CUB) em São Paulo manteve-se praticamente estável em agosto em comparação a julho, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). A variação mensal dos custos do setor refletida pelo CUB para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil foi de 0,05%. A entidade explica que em agosto os custos das construtoras com mão-de-obra ficaram estáveis (0,01%) e os preços dos materiais aumentaram 0,10%. A média ponderada entre essas variações resultou no CUB de 0,05%. O CUB acumulado no ano está em 3,61% e a variação em 12 meses ficou em 4,34% no período encerrado em agosto. No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista foi de R$ 960,07 por metro quadrado. Dos 70 insumos da construção cujos preços são pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 22 apresentaram variação superior à do IGP-M, que foi de 0,37% no mês passado. Entre os maiores aumentos no mês figuram a locação de betoneira elétrica (5,36%), tijolo maciço comum (2,35%), fio termoplástico (2,27%), porta lisa (2,09%) e tijolo cerâmico 8 furos (1,47%).