Custo da construção civil fica estável em julho O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista ficou estável em julho pelo segundo do mês consecutivo, em 0,02% sobre junho. No mês anterior, a variação havia sido de 0,03% ante maio. De acordo com o índice, calculado pelo SindusCon-SP, os preços de materiais de construção registraram ligeiro aumento de 0,06% em julho. Já os custos das construtoras com mão-de-obra ficaram praticamente estáveis (-0,01%). A média ponderada ficou em 0,02%. No ano, o índice acumula alta de 4,42%, e em doze meses, de 7,88%. Dos 70 insumos da construção pesquisados pelo SindusCon-SP, 43 apresentaram em variação superior à do IGP-M, que foi de -0,34% no mês passado. O CUB reflete a variação mensal dos custos do setor, para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil.