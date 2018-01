Custo da construção civil no País recua em outubro O Índice Nacional da Construção Civil registrou variação de 0,22% em outubro, recuando 0,02 ponto percentual em relação a setembro (0,24%), segundo divulgou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice atual recuou 0,04% em relação a outubro de 2005 (0,26%), acumulando 4,3% no ano e 5,07% nos últimos 12 meses. O custo nacional por metro quadrado passou de R$ 565,21 para R$ 566,47, sendo R$ 327,76 relativos aos materiais e R$ 238,71 à mão-de-obra. A parcela dos materiais variou 0,40%, 0,15 ponto percentual acima do índice de setembro (0,25%). A mão-de-obra manteve-se praticamente estável, variando -0,02%. No ano, os materiais subiram 3,30% e a mão-de-obra, 5,70%. Nos últimos 12 meses, foram observadas as seguintes variações: 3,94% (materiais) e 6,67% (mão-de-obra).