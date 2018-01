Custo da construção civil paulista subiu 12,12% em 2002 O custo da construção civil, medido pelo Custo Unitário Básico (CUB) residencial, fechou 2002 com alta acumulada de 12,12% no Estado de São Paulo. O indicador ficou acima do acumulado de 8,47% registrado em 2001 e refletiu, sobretudo, o aumento dos materiais de construção, cujo ritmo se acelerou no segundo semestre. No ano passado, os custos com mão-de-obra subiram 8,77%, ante 7,01% em 2001. Já os materiais encareceram 16,26% em 2002, ante 10,38% no ano retrasado. A alta concentrou-se no último semestre. Até julho, os materiais acumulavam reajuste de 2,97%. Em setembro, registravam 6,10% e, em outubro, 9,70%. Segundo os construtores, os principais responsáveis pelo reajuste da cesta de materiais foram insumos básicos, como aço, cimento e vidro. Em dezembro, porém, os reajustes foram menos intensos. Os materiais subiram 1,57%, ante o aumento recorde de 4,95% registrado em novembro e os 2,80% de outubro. Com a mão-de-obra 0,10% mais cara, o CUB paulista subiu 0,78% em dezembro, para R$ 710,93 por m². Conforme o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-SP), dos 70 insumos pesquisados, 13 subiram acima do IGP-M do mês passado (3,75%). Os principais aumentos foram o do óleo diesel (14,15%), chapa de compensado resinado (8,15%), tinta a óleo para interiores (7,56%), porta lisa (6,34%) e perfil de alumínio extrudado (6,21%). Os número valem para o CUB representativo do Estado, isto é: edificações residenciais de oito pavimentos, com unidades de dois apartamentos e padrão de acabamento normal (H8-2N).