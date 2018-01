Custo da construção civil sobe 0,16% em janeiro O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil teve uma alta de 0,16% em janeiro de 2006, em relação a dezembro de 2005. O levantamento, feito pelo SindusCon-SP, apontou ainda que nos últimos 12 meses o índice acumulou uma alta de 4,67%. O CUB da construção civil paulista ficou em janeiro em R$ 928,04 por metro quadrado. O responsável pela alta do índice foram os materiais de construção, que tiveram uma alta de 0,36%. Em contrapartida, os custos da mão de obra ficaram estáveis na comparação com o mês passado. Dos 70 insumos pesquisados pelo SindusCon, 22 apresentaram em janeiro variação maior à do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que foi de 0,92% no mês passado. Entre os maiores aumentos estão a caixa de passagem de PVC (7,83%), massa pronta para reboco externo (6,67%) e cerâmica esmaltada (5,06%).