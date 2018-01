Custo da construção civil sobe 0,25% em SP O Custo Unitário Básico (CUB), que reflete as variações do custo da construção Civil (materiais de construção e mão-de-obra), aumentou 0,25% no Estado de São Paulo durante o mês de março em relação ao mês anterior, segundo pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado (Sinduscon-SP). Com o reajuste, o indicador fechou o mês em R$ 592,06 por metro quadrado. No acumulado do ano, o índice apresenta alta de 1,29% e, nos últimos 12 meses, alta de 6,90%. Segundo a entidade, os gastos com materiais de construção subiram 0,83% no mês passado. O custo com mão-de-obra caiu 0,21%. Em Alagoas, o CUB representativo aumentou 0,73% e fechou o mês passado em R$ 373,97 por metro quadrado. O índice refere-se a imóveis residenciais de oito pavimentos, apartamentos de três dormitórios e acabamento padrão. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de Alagoas (Sinduscon-AL), a mão-de-obra representou R$ 179,78 por metro quadrado, inclusos os encargos sociais, e os materiais de construção, R$ 194,19 por metro quadrado.