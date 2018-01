Custo da construção civil sobe 4,99% em 2005 O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista, índice calculado pelo SindusCon-SP para reajustar contratos do setor, encerrou o ano de 2005 com alta de 4,99%. O resultado nos doze meses foi obtido após o Índice ter registrado uma alta de 0,10% no mês de dezembro, na comparação com novembro. No último mês do ano, em especial, o CUB padrão da construção civil paulista ficou em R$ 926,55 por metro quadrado. Os custos das construtoras com materiais de construção tiveram alta de 0,17% enquanto o custo com mão-de-obra avançou 0,05%. Dos 70 insumos pesquisados pelo SindusCon-SP, 43 apresentaram variação superior à do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M) em dezembro, que foi negativa em 0,01%.