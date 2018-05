Custo da construção desacelera alta para 0,73% julho

Até julho, o INCC-M acumula altas de 6,38% no ano e de 7,75% em 12 meses. O grupo Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação positiva de 0,37% em julho, de +0,58% apurada na leitura do mês anterior. O índice relativo a Materiais e Equipamentos subiu 0,43% neste mês, ante +0,54% em junho, enquanto o referente a Serviços avançou 0,15% em julho, ante 0,71% no mês anterior.

O índice referente à Mão de Obra, por sua vez, subiu 1,05% no sétimo mês do ano. Em junho, a taxa havia sido de 3,24%. Quatro capitais registraram desaceleração em suas taxas de variação: Brasília (de 2,86% para 2,01%), Belo Horizonte (de 0,02% para -0,01%), Rio de Janeiro (de 0,38% para 0,10%) e São Paulo (de 3,56% para 0,16%). Em contrapartida, apresentaram aceleração Salvador (de 0,16% para 0,19%), Recife (de -0,04% para 0,31%) e Porto Alegre (de 0,55% para 3,67%). O INCC-M foi calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 de junho e 20 de julho.