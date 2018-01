Custo da construção em SP sobe 0,06% em novembro O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista registrou variação positiva de 0,06% em novembro, em comparação a outubro. Os preços dos materiais de construção tiveram aumento de 0,09% e os custos das construtoras com mão-de-obra registraram elevação de 0,03%, em novembro. A média ponderada entre essas variações resultou no CUB de 0,06%. Em 2006, o CUB acumulado apresenta resultado positivo de 3,75%, enquanto que o total dos últimos doze meses registra avanço de 3,85%, com os dados de novembro. Dos 70 insumos da construção cujos preços são pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 16 apresentaram em novembro variação superior a do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M), que foi de 0,75% no mês passado. Os destaques ficaram com os tubo de ferro para água (+4,79%), tubo de cobre (+4,37%) e granito polido para piso (+3,06%). No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista (H8-2N) foi de R$ 961,21 por metro quadrado. O CUB é o índice oficial calculado pelo SindusCon-SP, que reflete a variação mensal dos custos do setor, para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil.