Custo da construção no País aumenta 0,17% em setembro O custo médio do metro quadrado da construção no Brasil aumentou 0,17% em setembro em relação a agosto, para R$ 865,42, segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). No ano, o Custo Unitário Básico (CUB) acumula alta de 3,86% e, nos últimos 12 meses, de 4,59%. O levantamento abrange 20 Estados. A CBIC informou que o CUB da mão-de-obra aumentou 0,03%, para R$ 447,03 por metro quadrado. As maiores elevações foram registradas no Ceará (+0,81%) e no Paraná (+0,19%). Já o CUB dos materiais teve alta de 0,32%, para R$ 418,36 por metro quadrado de construção. As maiores altas foram na Paraíba (2,96%), no Maranhão (2,44%) e na Bahia (2,19%). De acordo com a CBIC, 11 tipos de materiais de construção tiveram altas reais mais generalizadas - porta lisa para pintura, marco de madeira para pintura, tubo de PVC rosca para água, registro de pressão, cerâmica esmaltada 20X20, fio termoplástico, chapa de compensado resinado, areia lavada, tijolo de oito furos, porta encabeçada folheada para cera e azulejo branco extra. São Paulo Em São Paulo, o CUB se manteve estável em outubro, ante setembro. Segundo levantamento do Sindicato da Indústria de Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), o custo da construção no Estado ficou em R$ 960,67 por metro quadrado. De acordo com o Sinduscon-SP, os custos das construtoras com mão-de-obra tiveram ligeira queda de 0,03% em outubro, enquanto os preços dos materiais de construção aumentaram 0,03%. O CUB reflete a variação mensal dos custos do setor, para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil. Dos 70 insumos da construção pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 21 apresentaram altas de preço em outubro acima do IGP-M. Os maiores aumentos foram chapa de compensado resinado (4,05%), massa corrida para paredes (2,85%) e granito polido para piso (2,71%). No ano, a alta acumulada pelo CUB é de 3,68%. Nos 12 meses encerrados em outubro, a variação é de 4,16%. Matéria alterada às 12h49 para acréscimo de informações