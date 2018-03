Custo da construção paulista sobe 0,51% em dezembro O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do estado de São Paulo subiu 0,51% em dezembro ante novembro, para R$ 966,16 por metro quadrado. Os custos das construtoras com mão-de-obra aumentaram 0,84%, enquanto os preços dos materiais de construção tiveram alta de 0,10%, o que resultou na média ponderada de 0,51%. No acumulado do ano, o CUB foi de 4,28%, resultado de 6,37% do custo da mão-de-obra da construção civil e de 1,69% dos preços dos insumos. O CUB é calculado pelo SindusCon-SP e reflete a variação mensal dos custos do setor, para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil. Segundo o Sinduscon-SP, dos 70 insumos da construção pesquisados mensalmente os preços de 19 tiveram, em dezembro, variação superior à do IGP-M. No mês, os preços com maiores aumentos foram tubo de cobre (6,79%), tubo de ferro galvanizado (3,71%) e viga de peroba (3,41%).