Custo da construção paulista sobe 0,97% em agosto O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista registrou aumento de 0,97% em agosto, em comparação ao mês anterior. De acordo com levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), o CUB acumulado no ano é de 6,53% e de 7,36% em 12 meses. O aumento verificado no mês passado, segundo o SindusCon-SP, foi influenciado pela elevação dos preços dos materiais de construção, que sofreram reajuste médio de 1,68%. Os custos das construtoras com a mão-de-obra, no mesmo período, subiram 0,40%. Entre os 70 insumos da construção cujos preços são pesquisados mensalmente pelo sindicato, 33 tiveram em agosto variação superior à do IGP-M, de 1,22%. A maior alta ficou por conta das tábuas de pinho (7,41%), seguidas por tubos de ferro galvanizado para água (6,09%), tubo de PVC rígido rosca água (5,67%) e aço CE 50 (5,61%). No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista (H8-2N) foi de R$ 862,36 por metro quadrado. O índice calculado pelo SindusCon-SP reflete a variação mensal dos custos do setor e é utilizado nos reajustes dos contratos da construção civil.