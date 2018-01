Custo da construção paulista subiu 0,78% em julho O custo unitário básico (CUB) da construção civil paulista registrou aumento de 0,78% em julho, na comparação com junho, segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). Segundo o sindicato, o aumento em julho foi puxado pela elevação do custo médio das construtoras com a mão-de-obra, em 1,02%. Já os custos dos materiais de construção sofreram aumento médio de 0,51% no período. No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista (H8-2N) foi de R$ 791,23 por metro quadrado. Dos 70 insumos da construção, cujos preços são pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 46 tiveram em julho variação superior à do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), que foi de -0,42%. Entre os maiores aumentos de preços no mês, destacaram-se os seguintes o caixilho de alumínio série 25 (4,16%); porta lisa p/ pintura (4,07%); chapa compensado plastificado 18 mm (3,79%); e azulejo decorado 15x15 cm (3,73%). Também registraram aumento significativos no mês o tubo de ferro galvanizado para água (3,65%); cerâmica esmaltada 20x20 cm (3,25%); tubo de ferro fundido (3,17%) e tubo de PVC rígido rosca água (2,96%). No ano, o CUB registra alta de 11,28% e no acumulado de doze meses, a variação é de 18,42%.