Custo da construção sobe 0,16% em setembro em SP

A entidade destaca que contribuiu para o aumento do CUB a alta de 0,34% no custo com a mão de obra. "Em compensação, o custo dos materiais de construção teve leve variação negativa, de 0,03%, em relação ao custo médio registrado em agosto", destacou o Sinduscon-SP. Os custos administrativos, por sua vez, ficaram estáveis pelo terceiro mês consecutivo.

Em setembro, apenas cinco insumos da construção registraram altas de preços superiores à variação de 0,42% do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). A mais significativa foi a da areia lavada, que aumentou 1,27% e passou a custar R$ 54,96 o metro cúbico, em média, no mês. "A média ponderada entre essas variantes resultou na alta (0,16%) do CUB Representativo da construção civil paulista em setembro, equivalente ao custo de R$ 854,58 por metro quadrado", informou a entidade. Com o resultado de setembro, o CUB acumula aumento de 3,48% em 2009 e de 5,41% no acumulado dos 12 meses encerrados em setembro.