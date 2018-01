Custo da construção sobe 0,35% em novembro O Índice Nacional da Construção Civil teve variação de 0,35% em novembro, ante 0,26% no mesmo mês do ano passado, o que significou um avanço de 0,09 ponto percentual. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a outubro, o avanço foi de 0,13 ponto percentual, acumulando 4,66% no ano e 5,17% nos últimos 12 meses. O custo nacional por metro quadrado passou de R$ 566,47 para R$ 568,45, sendo R$ 329,17 relativos aos materiais e R$ 239,28 a mão-de-obra. A parcela dos materiais variou 0,43%, e a mão-de-obra teve alta de 0,24%. No ano, os materiais subiram 3,74% e a mão-de-obra, 5,96%, percentuais bem abaixo das taxas de igual período de 2005 (6,15% e 6,91% respectivamente). Nos últimos 12 meses, foram observadas as seguintes variações: 3,97% (materiais) e 6,86% (mão-de-obra).