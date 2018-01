Custo da construção sobe 0,47% O índice que mede a variação mensal dos custos da construção civil paulista subiu 0,47% em abril, na comparação com o mês de março. O número é calculado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (Sinduscon-SP) e é chamado de Custo Unitário Básico (CUB). O aumento é resultado da alta de 0,75% dos preços médio de materiais de construção, pelo décimo mês consecutivo. Além disso, no mês passado, também houve uma variação positiva de 0,24% nos custos das construtoras com a mão-de-obra. Em março, a construção civil paulista empregou. Foram mais de 600 trabalhadores. Um aumento de 0,15% sobre o nível de emprego em fevereiro. Ao final de março, o setor estava empregando 419 mil pessoas.