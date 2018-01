Custo da construção sobe 0,56% em fevereiro, aponta Sinduscon O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista encerrou fevereiro com alta de 0,56% em relação ao mês anterior, segundo levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). O aumento foi puxado pela cesta de materiais, cujo preço subiu 1,17% no período. De acordo com o SindusCon-SP, o custo das construtoras com mão-de-obra praticamente se manteve estável no mês passado, com alta de 0,06%. A média ponderada do aumento dos materiais de construção e da mão-de-obra resultaram no CUB de 0,56%. No mês passado, o CUB padrão da construção paulista foi de R$ 816,92 por metro quadrado. Dos 70 insumos pesquisados pelo SindusCon-SP, 22 apresentaram variação superior à do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) do período, que foi de 0,69%. No primeiro bimestre de 2004, o índice acumula alta de 0,92%. Em 12 meses, segundo o sindicato, o aumento é de 12,27%. O CUB é utilizado nos reajustes dos contratos da construção civil.