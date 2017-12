Custo da construção sobe 5,07% no semestre O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista registrou aumento de 5,07% no primeiro semestre do ano, puxado pela alta dos materiais de construção (4,28%) e pelo aumento dos custos das construtoras com a mão-de-obra (5,69%), principalmente reajustes salariais. No mesmo período, a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) foi de 3,17%. Em junho, o CUB apresentou elevação de 0,95% em relação a maio. No acumulado de 12 meses, a variação é de 7,82%. Os dados foram divulgados pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). Segundo a entidade, no acumulado do ano, os principais reajustes de preços foram registrados entre os materiais das indústrias de cimento, aço, ferro e alumínio. Segundo Eduardo Zaidan, o vice-presidente de Economia do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP), os empresários do setor temem mais aumentos dos principais insumos. Ele citou o cimento, que registrou alta de 43,21% no acumulado de 12 meses até junho, em São Paulo, enquanto a variação do IGP-M, no mesmo período, chegou a 14,44%.