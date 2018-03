Custo da construção sobe 5,13% em 2006 O Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou alta de 0,45% em dezembro, fechando o ano de 2006 com aumento acumulado de 5,13%, inferior ao acumulado no ano anterior (6,98%). O custo nacional por metro quadrado ficou em R$ 571,00 em dezembro, dos quais R$ 330,38 foram relativos aos materiais e R$ 240,62 referentes à mão-de-obra. De acordo com o IBGE, o índice de 0,45% apurado em dezembro ficou muito próximo ao de dezembro de 2005 (0,48%). Entre as regiões pesquisadas, a maior alta no mês ocorreu no Sudeste, onde o índice foi de 0,65%, pressionado pelos reajustes salariais em Minas Gerais.