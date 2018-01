Custo da construção sobe em SP para R$ 955,57 O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista aumentou 2,77% em maio, em comparação a abril, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de São Paulo (Sinduscon-SP). Em reais, o montante por metro quadrado atingiu R$ 955,57. Em maio, a mão-de-obra ficou 4,74% mais cara, resultante do acordo trabalhista da categoria no município. Os preços dos materiais de construção subiram, em média, 0,36%. Com esse resultado, o CUB acumulado no ano está em 3,13% e, nos últimos 12 meses encerrados em maio, em 3,75%. Insumos Dos 70 insumos da construção cujos preços são pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 32 apresentaram em maio variação superior à da inflação medida pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), que foi de 0,38% no mês passado. Entre os produtos que mais subiram estão a caixa de passagem com tampa PVC, com 9,71%; tubo de ferro fundido, com 7,03%; placa de gesso para forro, com 5,53%; e cimento CPE-32, com 5,06%. O CUB reflete a variação mensal dos custos do setor e é utilizado como referência nos reajustes dos contratos da construção civil.