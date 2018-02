Custo da construção sobe para R$ 959 o metro quadrado A pesquisa mensal do Sindicato da Indústria da Construção (Sinduscon-SP) mostrou que o custo unitário básico da construção civil paulista (CUB) apresentou uma elevação de 0,17% em julho, em comparação a junho. Conforme o levantamento, divulgada nesta quarta-feira, o preço padrão por metro quadrado ficou em R$ 959,60. Com esse resultado, o CUB acumulado no ano chegou a 3,56%. E a variação dos últimos 12 meses encerrados em julho está em 4,13%. Segundo a entidade, no período, os custos com mão-de-obra aumentaram 0,18%. Os preços dos materiais ficaram 0,15% mais caros. O CUB é o índice oficial calculado pelo SindusCon-SP, e reflete a variação mensal dos custos para utilização nos reajustes dos contratos do setor.