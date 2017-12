Custo da construção subiu 0,64% em março, anuncia o SindusCon O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista apresentou aumento de 0,64% em março, em comparação a fevereiro, puxado pelo custo de materiais. O CUB é o índice oficial, calculado pelo SindusCon-SP, que mostra a variação mensal dos custos do setor. O índice para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil. O aumento em março do CUB foi provocado pela elevação dos preços de materiais de construção, que subiram 1,28%. Já os custos das construtoras com a mão-de-obra tiveram alta de 0,11%. A média ponderada entre essas variações resultou no CUB de 0,64%. No mês passado, o CUB padrão da construção civil paulista foi de R$ 822,13 por metro quadrado. Neste primeiro trimestre de 2004, o indicador registrou aumento de 1,57%; em 12 meses, alta de 11,98%. O estudo do SinduCon-SP mostrou que, dos 70 insumos da construção, cujos preços são pesquisados mensalmente, 38 tiveram em março variação superior à do Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M), que foi de 1,13%. Os maiores aumentos foram: fio termoplástico (+7,41%); tubo de cobre (+6,96%); massa pronta para reboco externo (+6,67%); vidro temperado 10 mm (+6,46%); tubo de PVC para esgoto (+3,85%); tijolo maciço comum (+3,73%); chapa de compensado plastificado (+3,44%); cerâmica esmaltada (+2,91%); tubo de ferro fundido (+2,29%); bloco de concreto para vedação (+2,06%); e areia média lavada (+1,86%).