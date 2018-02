Custo da construção subiu 1,43% em junho

O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil do Estado de São Paulo registrou alta de 1,43% em junho, na comparação com maio último. O CUB é o índice oficial calculado pelo SindusCon-SP, que reflete a variação mensal dos custos do setor, para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil. Em junho, os custos com mão-de-obra tiveram aumento de 1,87%, refletindo aumento salarial dos trabalhadores, garantido na Convenção Coletiva 2007 assinada pelo SindusCon-SP com a Federação dos Trabalhadores da Indústrias da Construção e 25 sindicatos de trabalhadores do setor no Interior do Estado. Já as despesas administrativas (representadas pelo salário do engenheiro) também cresceram, registrando alta de 2,53%. Já os custos das construtoras com insumos apresentaram elevação de 0,88%. A média ponderada entre essas variações resultou no aumento de 1,43% do CUB Representativo da construção civil paulista (R8-N), o que significa um custo de R$ 719,64 por metro quadrado em junho. Dos 55 insumos da construção cujos preços são pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 23 apresentaram em junho variação superior à do IGP-M, que foi de 0,26% no mês passado. Entre os maiores ajustes no mês, estavam: - Massa pronta para reboco externo (+6,25%) - Azulejo de 1ª linha (+6,24%) - Tábua de madeira de 3ª (+6,01%) - Laminado melamínico (+5,78%) - Telha ondulada de fibrocimento (+5,23%) - Tubo de cobre (+3,89%) - Tubo de ferro galvanizado (+2,47%) - Locação de betoneira elétrica (+2,38%) - Vaso sanitário (+1,49%) - Tubo PVC rígido (+0,98%) - Piso de mármore (+0,92%)