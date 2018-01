Custo de vida aumentou 4,22% em 2000 Em dezembro do ano passado, o Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM) apresentou alta de 0,36%. O resultado é superior aos resultados de outubro, quando registrou queda de 0,05% e novembro, com queda de 0,08%. Com esse resultado, o ICVM fecha o ano de 2000 com uma variação acumulada de 4,22%, resultado inferior às projeções feitas no início do ano, que indicavam um resultado entre 6% e 8%. Em 2000, o grupo de preços que sofreu maior aumento foi o de transportes, com 12,65%. O resultado decorre das expressiva alta no preço dos combustíveis, que foram de 33%, em média. As despesas pessoais, na média, permaneceram com os preços estáveis. Dentro do grupo, as maiores altas ficaram por conta das despesas com recreação, com alta de 0,91%. O grupo de vestuário registrou alta de 0,22%. Educação apresentou alta de 0,02% em conseqüência do aumento de 0,25% no preço do material escolar. As despesas com habitação apresentaram aumento de 0,43%. Saúde apresentou alta de 0,16%. O grupo de alimentos fecha o ano com uma alta acumulada de 1,09%.