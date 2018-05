Custo de vida da classe média paulistana sobe 0,21% em junho

SÃO PAULO - O custo de vida da classe média paulistana subiu 0,21% em junho ante 0,27% em maio, segundo o Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM) da Ordem dos Economistas do Brasil.

As maiores pressões de alta sobre o indicador vieram dos grupos Habitação (0,37%) e Despesas Pessoais (0,66%). Juntos os dois responderam por 90% da variação do ICVM. No acumulado de janeiro a junho, o ICVM registra alta acumulada de 2,45% e no período de 12 meses encerrados em junho, elevação de 5,82%. Até maio essa alta era de 5,89%. O ICVM mede o custo de vida das famílias paulistanas com renda mensal de 10 a 39 salários mínimos e abrange cerca de 20% da população da cidade de Säo Paulo.

Em junho, o grupo Alimentação subiu 0,21% na capital paulista, os gastos com saúde subiram em média 0,31% e Vestuário, 0,31%. Registraram queda os grupos Transportes(0,44%) e Educação (0,02%).