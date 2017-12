Custo de vida da classe média paulistana sobe 6,85% em 2003 O Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM) paulistana, calculado pela Ordem dos Economistas de São Paulo, apresentou alta de 6,85% em 2003. Em dezembro, o ICVM ficou em 0,37%. O indicador é calculado com base na comparação dos preços médios do mês atual com os preços médios verificados no mês imediatamente anterior para produtos adquiridos para as famílias com faixa de renda de 10 a 40 salários mínimos. O grupo Educação foi o que registrou maior oscilação no ano, com alta de 9,53%, seguido por Saúde (7,51%), Despesas Pessoais (7,24%), Transportes (6,90%), Habitação (6,74%), Vestuário (6,70%), Alimentação (6,18%). Em dezembro, Ordem dos Economistas de São Paulo apurou as seguintes oscilações dos grupos do ICVM em dezembro: Vestuário (0,87%); Educação (0,81%); Despesas Pessoais (0,57%); Alimentação (0,51%); Transportes (0,39%); Habitação (0,11%); e Saúde (0,05%).