Custo de vida da classe média paulistana subiu 0,17% O Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM), calculado pela Ordem dos Economistas de São Paulo, aponta um aumento médio de 0,17% em novembro nos gastos dessas famílias em São Paulo. A taxa representa uma desaceleração de 0,46 ponto porcentual na comparação com a alta de 0,63% registrada em outubro. O ICVM é calculado com base nas despesas médias de famílias com renda mensal de 10 a 40 salários mínimos. Com a variação de novembro, o índice passou a acumular no ano uma taxa de 6,46% e uma alta de 8,43% no acumulado de 12 meses. Neste índice, a maior taxa de variação entre os grupos também foi apresentada pelo grupo Despesas Pessoais, que fechou no mês passado em alta de 1,03%. As maiores pressões no grupo vieram dos aumentos dos cigarros (1,25%) e dos jogos lotéricos (24%). As despesas da classe média com Saúde subiram em média 0,30%. Enquanto os preços dos remédios e produtos farmacêuticos apresentaram uma queda de 0,17%, os serviços médicos sofreram um reajuste de 0,48%. Por causa dos aumentos nos preços dos calçados (1,72%) e dos tecidos (0,89%), o grupo Vestuário apresentou fechou o mês passado com uma taxa de 0,30%. O grupo Transportes teve um aumento de 0,13%, pressionado pelos seguros de automóveis (1,29%) e dos óleos lubrificantes (1,09%). A gasolina apresentou alta de 0,13% e o álcool combustível redução de 0,53%. Os transportes urbanos permaneceram inalterados. Os demais grupos apresentaram as seguintes variações: Educação (0,11%), Habitação (0,02%) e Alimentação queda de 0,12%.