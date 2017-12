Custo de vida da classe média sobe 0,31% O Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM) de São Paulo registrou alta de 0,31% no primeiro semestre do ano, perfazendo o total de 5,71% no acumulado de 12 meses. Em junho, o aumento foi de 0,02%, puxado principalmente pelos reajustes nos produtos do grupo Saúde, que apresentou alta de 0,77%, o acréscimo mais significativo no mês passado. O índice do grupo Saúde é resultado dos aumentos médios nos preços dos remédios e de consultas, de 1,61% e 1,55%, respectivamente. Os dados foram divulgados pela Ordem dos Economistas de São Paulo. Segundo a pesquisa, os reajustes nos preços dos combustíveis, em julho, e das tarifas de comunicação, energia e água previstos para o segundo semestre devem implicar em uma pressão expressiva sobre o ICVM neste mês. A entidade realiza pesquisa mensal, com base nas despesas das famílias com renda entre 6 e 33 salários mínimos. No mês passado, tiveram aumento de preços os grupos Vestuário (0,27%) e Habitação (0,26%), com destaque para os aparelhos eletroeletrônicos (1,78%), dos gás encanado (4,08%) e da linha telefônica (4,56%). O grupo Educação também registrou pequena alta, de 0,07%. Registraram retração os grupos Transportes e Despesas Pessoais, de 0,03% cada. O aumento de 0,29% da gasolina foi anulado pela redução des preços nos itens óleo lubrificante (2,52%) e produtos para veículo e lavagem (1,83%). A maior queda em junho ficou por conta do grupo Alimentação (0,39%), puxada pelas retrações nos preços de legumes (6,43%), batata (5,26%), frutas (4,52%) e ovos (4,09%).