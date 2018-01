Custo de vida da classe média sobe 3,48% em SP O custo de vida da classe média paulistana subiu 3,48% em novembro, segundo apurou a Ordem dos Economistas de São Paulo por meio do Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM). O grupo Transportes liderou as altas, com elevação de 7,65%, refletindo os reajustes no preço do álcool combustível (31,49%), da gasolina (12,89%), dos produtos para veículos (7,40%) e do óleo lubrificante (4,04%). A segunda maior alta nominal dentro do índice veio do grupo Alimentação, 6,84%. As maiores pressões vieram do açúcar (49,63%), arroz (16,90%), farinha de trigo (16,49%), óleo de milho (15,70%), frango (15,47%), ovos (16,08%), pão francês (11,46%), óleo de soja (10,78%) e carne bovina (7,77%). Embora com taxas menores, todos os demais grupos de produtos que compõem o ICVM apresentaram altas no mês passado. O grupo Despesas Pessoais variou 1,71%, Habitação (1,13%), Vestuário (0,97%), Saúde (0,68%) e Educação (0,32%). Com estes movimentos, o ICVM passou a acumular no ano elevação de 8,37% e no período de 12 meses encerrado em novembro, alta de 8,78%. O ICVM resulta da pesquisa de preços com base no orçamento das famílias com renda mensal entre 10 e 40 salários mínimos.