Custo de vida da classe média subiu 0,02% em maio Em maio, o custo de vida da classe média, medido pela Ordem dos Economistas, teve uma alta de 0,02%, em relação ao mesmo período do ano passado. O índice foi afetado principalmente pelo item vestuário, que registrou 0,99% de aumento no período. Outro setor que teve impacto no custo de vida foi o de saúde, com um aumento de 0,48% em média. A pressão veio do aumento de 1,27% nos preços de contratos de assistência médica. A maior redução de preços ficou por conta do setor de alimentação com queda de 0,48%.