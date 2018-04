Custo de vida da classe média subiu 0,58% em janeiro O Índice do Custo de Vida da Classe Média (ICVM) subiu 0,58% em janeiro na capital paulista, segundo a divulgação da Ordem dos Economistas do Brasil (OEB). A taxa de janeiro foi mais do que o dobro da de dezembro, quando subiu 0,26%. Em janeiro do ano passado, o ICVM tinha registrado variação de 0,56%. No acumulado de 12 meses, o índice mostra aceleração. A taxa passou de 6,22%, em dezembro, para 6,25% em janeiro de 2009. O cálculo do índice é realizado pela OEB em parceira com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). O ICVM abrange a faixa de renda das famílias com ganho entre cinco e 15 salários mínimos do Estado. Em janeiro, o piso salarial regional de São Paulo estava na faixa de R$ 450. O grupo Educação, com elevação de 6,35%, foi o principal fator de pressão para a alta do custo de vida da classe média em janeiro. Conforme o levantamento da OEB, a média dos aumentos dos preços em cursos regulares foi de 7,13% e a maior elevação, de 8,66%, foi registrada na educação infantil. No mês passado, os preços do material escolar e dos livros escolares apontaram altas de 0,72% e 3,09%, respectivamente. O segundo grupo em ordem de impacto no ICVM foi a Alimentação, com alta de 0,96%. Entre os subgrupos, o destaque ficou por conta da variação expressiva de 3,28% dos alimentos in natura, seguidos pela alta de 1% da alimentação fora do domicílio. No grupo Saúde, que subiu 0,39% em janeiro, o subgrupo de remédios, com alta de 0,68% e o item médico, com variação de 2,18%, definiram a aceleração média dos preços pesquisados. Os planos de saúde elevaram seus valores em 0,19% e os preços dos aparelhos corretivos, em média, indicaram queda de 0,77%.