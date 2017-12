Custo de vida da classe média tem ligeira alta O Índice de Custo de Vida da Classe Média (ICVM), medido desde 1981 pela Ordem dos Economistas de São Paulo, registrou uma pequena elevação de 0, 39% em janeiro, em comparação com dezembro de 2000. A pesquisa toma como base as despesas das famílias que recebem uma renda mensal na faixa compreendida entre 10 e 40 salários mínimos. O índice de janeiro é semelhante ao do mês anterior, que ficou em 0,36%. Nos últimos 12 meses, o custo de vida da classe média sofreu elevação de 4,31%. O aumento do ICVM foi influenciado pela alta do setor de Educação - 4,93% em janeiro -, principalmente no preço das mensalidades escolares, que registrou crescimento de 5,51%. Livros didáticos encareceram 1,37%. A seguir, aparecem as despesas com Transporte (alta de 0,56%) e Alimentação (0,36%). O único setor a apresentar redução foi o de Vestuário - queda de 0,66%.