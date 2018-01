Custo de vida do paulistano sobe 0,21% em fevereiro O Índice do Custo de Vida (ICV) subiu 0,21% em fevereiro na capital paulista, conforme informou nesta quinta-feira, 8, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O resultado representou forte desaceleração, de 0,74 ponto porcentual, na inflação do município, já que, em janeiro, o índice havia avançado 0,95%. De acordo com o Dieese, o ICV de fevereiro é resultado de aumentos ocorridos nos grupos saúde (1,08%), alimentação (0,32%) e transporte (0,27%), que foram, em parte, compensados pela quedas de preços nos grupos vestuário (-1,07%), habitação (-0,09%), recreação (-0,18%), equipamento doméstico (-0,17%) e despesas pessoais (-0,28%). Os grupos educação e Leitura e Despesas Diversas apresentaram no mesmo período altas de 0,07% e 0,08%, respectivamente. No primeiro bimestre de 2007, o ICV acumula alta de 1,16%. Nos últimos 12 meses encerrados em fevereiro, a elevação acumula taxa de 2,90%.