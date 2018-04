Custo de vida do paulistano sobe 0,25% em março O Índice de Custo de Vida (ICV) na cidade de São Paulo subiu 0,25% em março, segundo informou nesta terça-feira, 10, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O resultado representou aumento de 0,04 ponto porcentual sobre o índice de fevereiro, que teve expansão de 0,21%. De acordo com o Dieese, as variações positivas em alimentação (1,06%) e saúde (0,15%) causaram um maior impacto no ICV. Juntos, estes dois grupos contribuíram com 0,29 ponto porcentual do indicador. Na outra ponta, os grupos transporte e vestuário, com quedas de 0,11% e 0,2%, respectivamente, impediram uma alta maior do índice geral. Os demais grupos apurados tiveram as seguintes variações: despesas diversas (1,14%); educação e leitura (0,05%); recreação (0,01%); habitação (-0,04%); equipamento doméstico (-0,12%); e despesas pessoais (-0,32%). No primeiro trimestre de 2007, o ICV acumulou alta de 1,42%. Nos últimos doze meses, encerrados em março, a variação positiva acumulada foi de 2,62%.