Custo de vida do paulistano sobe 3,20% em novembro O custo de vida das famílias paulistanas teve alta de 3,2% em novembro, segundo apurou Índice do Custo de Vida (IVC) do Dieese. Esta taxa representa uma elevação de 2,07 pontos porcentuais sobre a inflação de 1,13% medida pelo ICV em outubro. Os responsáveis pela escalada do ICV no mês passado foram os grupos Alimentação e Transportes, que subiram acima de 6%. Os mais pobres perdem mais Os seguidos aumentos registrados nos preços dos produtos alimentícios afetaram mais as famílias pobres. Segundo o Dieese, as famílias com renda mensal média de R$ 377,49, o custo de vida subiu, na média, 3,56%, impondo ao orçamento destas famílias uma defasagem de 2,27 pontos porcentuais frente a inflação de 1,29% em outubro. Para as famílias do nível intermediário, com renda mensal de R$ 934,17, o ICV mostrou uma alta de 3,46%. Já para os mais ricos, cuja renda familiar média chega a R$ 2.792,90, o aumento no custo de vida foi de 2,98%. Segundo a coordenadora do ICV, Cornélia Nogueira Porto, o maior impacto nas despesas das famílias mais pobres se explica pelo fato de o grupo Alimentação responder por 34% de seus orçamentos.