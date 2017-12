Custo de vida em São Paulo sobe 0,50% em abril, aponta Dieese O custo de vida na cidade de São Paulo em abril registrou uma elevação de 0,50%, segundo apuração do Dieese com base no Índice do Custo de Vida (ICV). Apesar da alta, a inflação medida pelo Índice ficou 0,31 ponto porcentual inferior à taxa apurada em março, que foi de 0,81%. As maiores pressões, segundo a coleta de preços do Dieese, vieram dos grupo alimentação (1,05%) e saúde (0,81%). No grupo alimentação, os destaques ficaram por conta dos produtos in natura e semi-elaborados, com variação de 0,30%. O segmento de alimentação industrializada subiu 1,67%, e a alimentação fora do domicílio, 1,43%. No grupo saúde, o aumento resultou dos reajustes nos preços de medicamentos, em 5,83% na média. De acordo com o Dieese, o preço dos medicamentos deverá subir mais 1,43% na média em maio.