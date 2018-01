Custo de vida em SP sobe 0,35% em julho, aponta Dieese O custo de vida na cidade de São Paulo subiu 0,35% em julho, segundo apurou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) por meio do Índice do Custo de Vida (ICV). No mês passado os gastos das famílias paulistanas apresentaram uma deflação de 0,26%, de acordo com o ICV do Dieese.